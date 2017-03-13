ПФК «Сумы» открывает весенний сезон В воскресенье, 26 марта, ПФК «Сумы» проведет дома первый весенний матч сезона 2016/2017 годов.

Соперником «сумчан» в рамках 22-го тура первой лиги будет киевская команда «Оболонь-Бровар». Начало игры в 15.00. Билеты продаются только на центральную (синюю) трибуну, цена 20 грн.

После 21 игры у «Сум» 19 очков и 16-ое место в турнирной таблице, у «пивоваров» - 26 очков и 10-ое место.