Сумской костел завтра отпразднует юбилей В Сумах отметят 25-летие возрождения прихода Благовещения Пресвятой Девы Марии. По этому случаю торжества планируются на выходные дни: 25 и 26 марта.

«Этот приход - одна из трех религиозных организаций, которая проявляет чуть ли не наибольшую активность. Считаю, что обязательно нужно присоединиться к празднованию этой даты. Мне кажется, что следует сделать так, чтобы религиозное единство, межнациональные отношения в городе были такими, какими мы хотим их видеть. А мы хотим, чтобы был мир, покой и взаимопонимание», - сказал заместитель главы Сумского городского совета Степан Пак.

В первый день юбилея возрождения прихода в Агентстве промоции «Сумы» с 18.00 до 20:00 состоится дискуссия на тему «Европейская перспектива для Украины».

Для участия в ней приглашены гости из Польши: преподаватели из Люблина и Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский.

«Они попытаются показать, что Польша пережила 15 лет назад в плане Евросоюза и что для Украины это может быть перспективой помощи. Они хотят показать позитивные и негативные страницы этого процесса», - сказал настоятель прихода Войцех Стасевич.

Выступят также владыка Васнецов и украинские преподаватели. По окончании встречи присутствующие ознакомятся с фильмом польского режиссера «Узник Майданека» (о священнике Емельяне Ковче, который во время Второй мировой войны спас от уничтожения тысячи людей).

На следующий день запланировано возложение цветов к мемориалу воинам Войска Польского и могилам участников АТО. Мероприятие начнется в 10.00.

26 марта в 11.00 в приходе Благовещения Пресвятой Девы Марии, что на улице Псельской проведут Святую мессу. Осуществит ее епископ Харьковско-Запорожской епархии отец Станислав Широкарадюк.

В этот день в подвале прихода в 12.15 откроется областная выставка «1050 лет христианства», на которой будут представлены проекты создания польского музея.

А в 12.45 презентуют Центр волонтариата и Польский Дом.

Справка:

Возрождение сумского прихода состоялось 25 марта 1992 года. Свою деятельность он возобновил после почти 70-летнего перерыва. На сегодняшний день активно действует. Каждое воскресенье сюда приходит более 150 человек. Также свыше 20 лет при приходе действует благотворительная организация «Каритас».

Ольга Сергеева