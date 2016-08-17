Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26212

На Сумщине наградили нацгвардейцев

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил военнослужащих Национальной Гвардии Украины с профессиональным праздником и вручил лучшим бойцам грамоты и благодарности.

По словам чиновника, военнослужащие Нацгвардии не только выполняют служебно-боевые задачи, но и помогают городу Сумы и области в сложных ситуациях. Украинский народ и Сумщина высоко ценят вклад Национальной гвардии в обеспечение безопасности государства.

«Областная власть всегда помогает воинской части 3051. Поэтому хочу заверить вас всех, что эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Благодарю вас за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность украинскому народу. Только вместе, в сотрудничестве и взаимодействии мы построим сильную и независимую Украину», - подчеркнул глава ОГА.

По случаю праздника Николай Клочко отметил грамотами главы облгосадминистрации старшего лейтенанта Максима Сокотуна, старшего прапорщика Наталью Милку. Также он вручил благодарности старшему прапорщику Юрию Воропаеву, старшему солдату Дмитрию Ярошу и солдату Юрию Юхименко.

Поздравил также своих подопечных командир воинской части 3051 Национальной Гвардии Украины подполковник Сергей Козинец.

Общество Нацгвардия

По тематике

В Сумах нацгвардейцы овладевают практической психологией
23.12.2016 09:29

В Сумах нацгвардейцы овладевают практической психологией

В течение последней недели в воинской части 3051 с молодыми защитниками были проведены практические занятия по психологической подготовке....

Сумские школьники побывали в гостях у нацгвардейцев
07.10.2016 12:17

Сумские школьники побывали в гостях у нацгвардейцев

В рамках декады военно-патриотического воспитания ученики школы № 26 побывали в воинской части 3051 Национальной гвардии Украины....

В Сумах Нацгвардия пошла в народ
06.10.2016 09:33

В Сумах Нацгвардия пошла в народ

В Сумах продолжается агитационная работа по привлечению граждан к службе по контракту в Национальной гвардии Украины....

В Сумах подразделение оперативного назначения Нацгвардии завершило боевое слаживание
20.09.2016 09:50

В Сумах подразделение оперативного назначения Нацгвардии завершило боевое слаживание

Последним этапом подготовки вновь созданного подразделения было боевое слаживание, которое происходило на территории местного полигона и приближенных к нему лесостепных...

17.08.2016 15:00

В Шостке пытались проникнуть на казенный завод «Звезда»

15 августа в 4:00 в карауле по охране и обороне Шосткинского казенного завода «Звезда» часовым поста был замечен в запрещенной...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.