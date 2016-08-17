На Сумщине наградили нацгвардейцев Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поздравил военнослужащих Национальной Гвардии Украины с профессиональным праздником и вручил лучшим бойцам грамоты и благодарности.

По словам чиновника, военнослужащие Нацгвардии не только выполняют служебно-боевые задачи, но и помогают городу Сумы и области в сложных ситуациях. Украинский народ и Сумщина высоко ценят вклад Национальной гвардии в обеспечение безопасности государства.

«Областная власть всегда помогает воинской части 3051. Поэтому хочу заверить вас всех, что эта работа будет продолжаться и в дальнейшем. Благодарю вас за верность присяге, воинскому и гражданскому долгу, преданность украинскому народу. Только вместе, в сотрудничестве и взаимодействии мы построим сильную и независимую Украину», - подчеркнул глава ОГА.

По случаю праздника Николай Клочко отметил грамотами главы облгосадминистрации старшего лейтенанта Максима Сокотуна, старшего прапорщика Наталью Милку. Также он вручил благодарности старшему прапорщику Юрию Воропаеву, старшему солдату Дмитрию Ярошу и солдату Юрию Юхименко.

Поздравил также своих подопечных командир воинской части 3051 Национальной Гвардии Украины подполковник Сергей Козинец.