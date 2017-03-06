Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:34171

Роменский мусорный полигон переполнен в 10 раз

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проводится плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Чистый город» Роменского городского совета, которое предоставляет услуги по сбору, вывозу, размещению, захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритных и ремонтных отходов, жидких бытовых отходов, образуются на территории г. Ромны.

При обследовании территории города Ромны было установлено захламление контейнерных площадок на территории города Ромны твердыми бытовыми и другими отходами, что свидетельствует о несвоевременном вывозе отходов предприятием на полигон ТБО.

Также проверкой установлено, что на 01.01.2017 на полигоне ТБО г. Ромны захоронено 268 941,9 тонн отходов, что значительно превышает проектную мощность полигона, которая в соответствии с паспортом места удаления отходов составляет 25 000 тонн.

Также выявлены существенные нарушения требований законодательства по содержанию полигона, а именно: отсутствует дезинфекционный барьер для предотвращения выноса загрязнения транспортными средствами за территорию полигона, обвалования по периметру территории полигона для предотвращения размыва мусора ливневыми и талыми водами и попадания их за пределы полигона не обустроены, система удаления фильтрата на полигоне не предусмотрена. Наблюдательные скважины контроля за состоянием питьевых горизонтов на полигоне не обустроены. Забор полигона отсутствует, что приводит к разлету легких фракций за пределы полигона. Мониторинговый контроль влияния полигона на атмосферный воздух, грунтовые воды и почвы предприятием не проводится.

За указанные правонарушения ответственные лица КП «Чистый город» Роменского городского совета привлечены к административной ответственности по статьям КоАП 82, 82-1, 82-5, 82-6, 78-1 на общую сумму штрафов 1411 грн. По завершении проверки предприятию будут предоставлены соответствующие предписания по устранению выявленных нарушений.

Напомним, Государственной экологической инспекцией в Сумской области 8 января 2013 года было вынесено решение Роменскому городскому совету о запрете эксплуатации свалки ТБО, расположенной на землях Пустовойтовского сельского совета Роменского района с 21 января 2013 года, поскольку эксплуатация свалки ТБО г. Ромны осуществлялась с грубыми нарушениями требований действующего природоохранного законодательства, а именно:

- проектная мощность свалки ТБО исчерпана;

- размещение отходов осуществляется без соответствующего разрешения;

- постоянное игнорирование предписаний Госэкоинспекции по обеспечению надлежащего содержания свалки ТБО.

Однако, в течение четырех лет данное решение Роменской городским советом игнорируется, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество Госэкоинспекция Мусорный полигон Ромны

По тематике

Сегодня 08:02

Роменские полицейские поймали «дачного» вора

Чтобы раздобыть деньги на собственные нужды, 40-летний житель одного из сел Роменского района решил обокрасть два дачных дома....

Мусорный коллапс в Ромнах пообещали разрулить до конца следующей недели
22.03.2017 10:12

Мусорный коллапс в Ромнах пообещали разрулить до конца следующей недели

Об этом сообщил мэр Ромен Сергей Салатун во время оперативного совещания 21 марта....

14.03.2017 16:23

Мусорный коллапс в Ромнах: пришлось подключать спасателей

Машины роменского перевозчика ТБО КП «Чисте місто» вышли из строя....

07.03.2017 14:18

В Ромнах повысили тариф на проезд в маршрутках

3 марта в Ромнах прошло внеочередное заседание исполкома, на котором было принято решение «Об установлении тарифов на услуги по перевозке...

06.03.2017 08:09

В Ромнах замели бабушку за присвоение чужого кошелька

В Ромнах участковый офицер полиции быстро «вычислил» 66-летнюю жительницу райцентра, которая, находясь в магазине, заметила, как другая посетительница потеряла кошелек....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
«Демон внутри» Андре Овредала (Великобритания, США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 22:35 23:45
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
«Калифорнийский дорожный патруль» Дэкса Шепарда (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 12:00 16:25 18:25 20:25
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
«Босс-молокосос» Тома МакГрата (США, 2017)
Кино Планета Кино
3D - 13:00 15:00 18:45 2D - 10:00 11:00
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
«Могучие рейнджеры» Дина Израэлайта (Канада, США, 2017)
Кино Космос
12:40 – 40 грн. 18:45 – 50 грн.
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
«Живое» Даниэля Эспиноса (США, 2017)
Кино Космос
15:00 – 45 грн. 21:05 – 50 грн.
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
«Сплит» М. Найта Шьямалана (США, 2017)
Кино Планета Кино
2D - 14:00 20:40 22:50
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
«Красавица и чудовище» Билла Кондона (США, 2017)
Кино Космос
10:30 – 40 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.