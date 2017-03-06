Роменский мусорный полигон переполнен в 10 раз Государственной экологической инспекцией в Сумской области проводится плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Чистый город» Роменского городского совета, которое предоставляет услуги по сбору, вывозу, размещению, захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритных и ремонтных отходов, жидких бытовых отходов, образуются на территории г. Ромны.

При обследовании территории города Ромны было установлено захламление контейнерных площадок на территории города Ромны твердыми бытовыми и другими отходами, что свидетельствует о несвоевременном вывозе отходов предприятием на полигон ТБО.

Также проверкой установлено, что на 01.01.2017 на полигоне ТБО г. Ромны захоронено 268 941,9 тонн отходов, что значительно превышает проектную мощность полигона, которая в соответствии с паспортом места удаления отходов составляет 25 000 тонн.

Также выявлены существенные нарушения требований законодательства по содержанию полигона, а именно: отсутствует дезинфекционный барьер для предотвращения выноса загрязнения транспортными средствами за территорию полигона, обвалования по периметру территории полигона для предотвращения размыва мусора ливневыми и талыми водами и попадания их за пределы полигона не обустроены, система удаления фильтрата на полигоне не предусмотрена. Наблюдательные скважины контроля за состоянием питьевых горизонтов на полигоне не обустроены. Забор полигона отсутствует, что приводит к разлету легких фракций за пределы полигона. Мониторинговый контроль влияния полигона на атмосферный воздух, грунтовые воды и почвы предприятием не проводится.

За указанные правонарушения ответственные лица КП «Чистый город» Роменского городского совета привлечены к административной ответственности по статьям КоАП 82, 82-1, 82-5, 82-6, 78-1 на общую сумму штрафов 1411 грн. По завершении проверки предприятию будут предоставлены соответствующие предписания по устранению выявленных нарушений.

Напомним, Государственной экологической инспекцией в Сумской области 8 января 2013 года было вынесено решение Роменскому городскому совету о запрете эксплуатации свалки ТБО, расположенной на землях Пустовойтовского сельского совета Роменского района с 21 января 2013 года, поскольку эксплуатация свалки ТБО г. Ромны осуществлялась с грубыми нарушениями требований действующего природоохранного законодательства, а именно:

- проектная мощность свалки ТБО исчерпана;

- размещение отходов осуществляется без соответствующего разрешения;

- постоянное игнорирование предписаний Госэкоинспекции по обеспечению надлежащего содержания свалки ТБО.

Однако, в течение четырех лет данное решение Роменской городским советом игнорируется, сообщает пресс-служба ведомства.