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За штурм церкви духовенство Глухова требует наказать мэра Терещенко

Представители духовенства города Глухов требуют правоохранителей привлечь к ответственности мэра Мишеля Терещенко за штурм церкви.

Соответствующее обращение было направлено старостой Николаевского храма в Глухове Сергеем Савченко в Управление Нацполиции в Сумской области. 

Как сообщает издание «Неделя», несколько десятков неизвестных людей в камуфляже во главе с городским головой Глухова Мишелем Терещенко и его женой Еленой Еськиной на днях ворвались в Николаевскую церковь.

По информации издания, люди, которые штурмовали церковь, приехали в Глухов в рамках акции «Поезд Единения». Когда они с мэром и его женой пошли к Николаевской церкви, она оказалась закрытой после литургии. Гости города начали требовать, чтобы церковь открыли для посетителей.

«Куча людей пыталась бесцеремонно без предупреждения попасть в церковь. Некоторые из толпы даже хотел сорвать замок плоскогубцами. А мэр вместо того, чтобы сгладить ситуацию или не допустить беспорядков, возглавил все. Он кричал, что надо пилить замок, никто не имеет права их не пускать, что он требует обеспечить отправление службы, мол, каждый имеет право молиться, где он хочет. А больше всех кричала его жена, она провоцировала людей, мол, это собственность города», – рассказал журналистам староста Николаевского храма Сергей Савченко.

По информации СМИ, в это же время у церкви собрались глуховчане, готовые защищать церковь от захвата. После того, как епископ Конотопский и Глуховский Роман открыл церковь – священник, который был в толпе, отправил службу.

Как известно государство, в том числе и в лице органов местного самоуправления, не вправе вмешиваться в деятельность какой – либо конфессии, в том числе и требовать предоставления культовых сооружений для службы обрядов другими конфессиями.

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