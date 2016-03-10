Отчет мэра Сум: беспрецедентные меры безопасности Сегодня, 25 марта, в областной филармонии в 10.00 начнется ежегодный отчет мэра Сум Александра Лысенко.

Люди, а среди них и чиновники начали собираться задолго до начала. За 20 минут до начала зал уже почти переполнен. Однако чтобы попасть внутрь, нужно пройти несколько кордонов полиции. Сумчан обыскивают на предмет опасных предметов с собакой, на входе правоохранители используют металлодетектор.

По сравнению с прошлыми годами, когда отчеты проходили в ДК Фрунзе и ДК «Химик» меры предосторожности просто беспрецедентные.

На балконе замечены молодые люди спортивной наружности.