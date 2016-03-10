Отчет мэра Сум: онлайн-трансляция

Сегодня, 25 марта, в областной филармонии в 10.00 начнется ежегодный отчет мэра Сум Александра Лысенко....
25 марта состоится отчет Сумского городского головы о работе за 2016 год....
Накануне своего годового отчета перед громадой мэр Сум Александр Лысенко хочет лично пообщаться с руководителями структурных подразделений горсовета....
26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году.... 1
26 марта состоится отчет городского головы перед громадой города Сумы за работу в 2015 году....