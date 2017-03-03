Шосткинскую полицию возглавил донецкий кадр

С сегодняшнего дня на должность временно исполняющего обязанности начальника Шосткинского отдела полиции назначен подполковник полиции Валерий Строкач. Нового руководителя в присутствии приглашенного мэра города Николая Ноги, личному составу в актовом зале подразделения представил заместитель начальника ГУНП области Руслан Пиняга.
Начинал свою полицейскую карьеру Валерий Строкач с милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД в Донецкой области. Потом было обучение в качестве курсанта Донецкого института внутренних дел.
После окончания учебного заведения был назначен в отдел по борьбе с коррупцией Управления борьбы с организованной преступностью в Сумской области, пройдя за 15 лет путь от простого оперуполномоченного до руководителя этого подразделения.
До назначения в Шосткинский отдел полиции несколько лет занимал должность начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Сумской области.
Валерий Строкач женат, воспитывает дочь.
Вновь избранный руководитель поблагодарил за оказанное доверие и заверил присутствующих, что в тесном сотрудничестве с местными правоохранительными структурами и органами власти, возглавляемый им коллектив сможет обеспечить правопорядок на территории обслуживания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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