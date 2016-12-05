Сумской каратист взял «серебро» в Словакии

Всего на турнире участвовали более 1100 спортсменов из 21 страны.
Сумчанин Игорь Угнич везёт домой «серебро». В первом круге он был свободен, 2-й круг выиграл у венгра Бенуе Курона 4:0, в полуфинале выиграл у бельгийца Рене Адьера 5:0, а финал проиграл другому бельгийцу Майклу Дасулу по хантэй (решению судей) 2:3.
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