Сумской каратист взял «серебро» в Словакии 25 марта в Братиславе проходил международный турнир по каратэ Grand Prix Slovakia.

Всего на турнире участвовали более 1100 спортсменов из 21 страны.

Сумчанин Игорь Угнич везёт домой «серебро». В первом круге он был свободен, 2-й круг выиграл у венгра Бенуе Курона 4:0, в полуфинале выиграл у бельгийца Рене Адьера 5:0, а финал проиграл другому бельгийцу Майклу Дасулу по хантэй (решению судей) 2:3.