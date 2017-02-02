Полиция ищет владельцев изъятого у главы полиции Шостки оружия и драгоценностей Национальная полиция обратилась к населению с просьбой откликнуться владельцев драгоценностей и оружия, обнаруженных при обыске в кабинете начальника отдела полиции г. Шостка.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины. В ведомстве отметили, что после обнародования информации в СМИ о задержании уличенных в противоправной деятельности руководителей полиции Шостки и выявления у них много ценностей и оружия, в правоохранительные органы начали поступать сообщения от жителей разных областей Украины, которые опознали на видео и фото свои вещи, в прошлом изъятые у них сотрудниками Шосткинского отдела полиции. С целью установления истинных хозяев этих вещественных доказательств и обстоятельств, при которых их присвоили задержанные, просим обращаться по контактному номеру телефона УВБ в Сумской области ДВБ Национальной полиции Украины 068-348-46-04, - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта в Сумской области были задержаны уличенные в противоправной деятельности руководители полиции Шостки. В ходе обысков в кабинете начальника городского отдела полиции были найдены много ценностей и оружия, происхождение которых сейчас устанавливается.