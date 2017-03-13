«Нефтяник» обыграл дебютанта

Игра 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом гостей, которые добились победы со счетом 3:1.
Открыл счет на 11-ой минуте Лозовой, на 30-ой – удвоил Передистый, во втором тайме гости довели счет до крупного – на 64-ой минуте забил Поднебенный. Хозяевам удалось забить гол престижа спустя 5 минут.
После 22 тура ахтырчане по-прежнему на 6-ом месте.
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