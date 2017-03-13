«Нефтяник» обыграл дебютанта Сегодня, 25 марта, в Головковке (Кировоградская область) «Ингулец» из Петрово принимал ахтырский «Нефтяник-Укрнефть».

Игра 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге прошла с преимуществом гостей, которые добились победы со счетом 3:1.

Открыл счет на 11-ой минуте Лозовой, на 30-ой – удвоил Передистый, во втором тайме гости довели счет до крупного – на 64-ой минуте забил Поднебенный. Хозяевам удалось забить гол престижа спустя 5 минут.

После 22 тура ахтырчане по-прежнему на 6-ом месте.

Напомним, завтра ПФК «Сумы» принимает на «Юбилейном» столичную команду «Оболонь-Бровар».