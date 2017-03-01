В Сумах горит автопарк Прямо сейчас в Сумах на Белопольском шоссе горят автобусы на территории автопарка.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, выложив видео. По его словам, горят минимум три автобуса.

Как сообщают очевидцев, произошло замыкание электропроводки в «Икарусе», огонь перекинулся на «Руту».