В Сумах горит автопарк

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Сумского горсовета Владимир Чепик, выложив видео. По его словам, горят минимум три автобуса.
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2 марта поздним вечером в селе Собичево Шосткинского района начался пожар на предприятии по производству топливных пеллет из древесной щепы....
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