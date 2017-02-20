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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06198

На Сумщине задержали нарко-ОПГ

На Сумщине сотрудники полиции и СБУ задержали межрегиональную преступную группу, которая занималась изготовлением и распространением наркотических и психотропных средств на территории Украины.

В состав группы входили жители Сумской и Волынской областей. Чтобы разоблачить и задержать злоумышленников правоохранители провели целую спецоперацию с привлечением спецподразделения Корд. В результате которой была разоблачена нарколаборатория, изъято большое количество синтетических наркотиков, марихуана, оружие и боеприпасы.

Когда работники полиции получили информацию о том, что на территории Сумской области подпольно работает нарколаборатория, в которой изготавливают в особо крупных размерах наркотические и психотропные вещества для дальнейшего распространения среди наркозависимых лиц, открыли уголовное производство по ст. 307.ч.2 «Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ выделанных группой лиц» в рамках которого начали ряд негласных следственных (розыскных) мероприятий. Для надлежащего документирования противоправной деятельности была создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли работники полиции, прокуратуры и СБУ. Информация нашла свое подтверждение. Было установлено, что в состав группы входило три человека. Оба - организатор и его подельник, жители Сумского района, еще один их сообщник - проживает на территории Волынской области. Чтобы обезопасить себя от разоблачения члены группы придерживались четкой конспирации. Изготовлением наркотика занимался лично 25 - летний организатор группы. Он и устроил в помещении, что ему принадлежит нарколабораторию. Попасть в которую было достаточно сложно, ведь она находилась за железной дверью, а оборудование и прекурсоры для изготовления наркотических и психотропных веществ хранились в металлическом сейфе под замком. Его подельникам была отведена роль распространителей. Они подыскивали клиентов и организовывали пересылки «посылок» клиентам в другие регионы Украины.

Правоохранители понимали, что имеют дело с организованной преступной группой, которая может пойти на любые радикальные меры и даже применить оружие, если почувствует опасность, поэтому операцию по задержанию планировали очень тщательно с привлечением сотрудников спецподразделения Корд. И, как оказалось в дальнейшем, не зря.

«Одновременно на территории Сумской и Волынской областей силами работников полиции и СБУ Сумщины, было проведено восемь обысков. Во время которых были изъяты наркотические средства, психотропные вещества, оборудование для их изготовления. А это больше килограмма марихуаны, около 250 грамм амфетамина и метадона. Нетрудно подсчитать «навар» дельцов от такой противоправной деятельности, учитывая, что по ценам «черного» рынка 1гр метадона стоит 600 грн, амфетамина - 350, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник отдела СУ ГУНП в Сумской области, - такова наша оперативность оказалась для злоумышленников полной неожиданностью и они не успели уничтожить вещественные доказательства. К слову, в нарколаборатории мы обнаружили еще несколько гранат, пистолет и патроны. На наш вопрос «зачем вы хранили оружие и боеприпасы» задержанный организатор ответил, что хранил их исключительно для встречи с нами. А на встречу он явно не ожидал, учитывая тот факт, что в день задержания он праздновал свой двадцать шестой день рождения».

Сейчас все участники группы задержаны и находятся в изоляторе временного содержания. По данным фактам начаты уголовные производства сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины ст. 307 ч.2 «Незаконное производство, изготовление, перевозка наркотических средств и психотропных веществ», ст. 263 ч.1 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», ст. 313 ч.2 «Изготовление, присвоение оборудования предназначенного для изготовления наркотических средств». Наказанием за содеянное участникам преступной группы может стать до 10 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство по досудебным расследованием указанных уголовных производств осуществляет прокуратура Сумской области, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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