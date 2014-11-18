В Сумах отметили 25-летие возрождения прихода Благовещения Пресвятой Девы Марии

После почти 70-летнего перерыва римско-католический приход вновь возобновил свою деятельность.
Торжества продолжались два дня. 25 марта в Сумской городской галерее состоялась дискуссионный разговор «Европейская перспектива для Украины», к которой присоединились гости. Среди них Консул Генеральный Речи Посполитой в Харькове Януш Яблонский, Сенатор Гжегош Печкис, профессор Ромуальд Колодзей, доктор Гжегош Гил, доктор Войцех Вцисель, епископ Станислав Широкородюк, прелат Тадеуш Паюрек.
А уже на следующий день сумчане, гости города и представители городской и областной власти посетили Аллею Славы, памятник погибшим солдатам войска Польского, памятный знак на улице Иоанна Павла II, где возложили цветы.
«Сотрудничество с братским польским народом с каждым годом растет, а наша дружба крепнет. Для нас это особенно приятно. От имени всей сумской громады хочу поблагодарить приход Благовещения Пресвятой Девы Марии, благотворительную организацию «Каритас-Спес» и лично отца Войцеха за их многолетнюю просветительскую и благотворительную деятельность», - отметил заммэра Сум Степан Пак.
Позже в Костеле состоялась Святая месса, которая собрала более 150 человек, открытие выставки «1050 христианства» и презентация проектов Центра волонтариата и Польского Дома.
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