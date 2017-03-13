Как спасатели три автобуса на Белопольском шоссе тушили 25 марта в 20:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на территории автотранспортного предприятия по адресу: г.Сумы, ул. Белопольськое шоссе.

На тушение направили дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Через 7 минут спасатели прибыли на место вызова. Как было установлено, огонь охватил автобус «Ikarus-256», микроавтобусы «Citroen Jumper» и «Рута», которые находились на открытой территории автостоянки.

В 21:02 пожарным удалось локализовать возгорание, предотвратив переброску огня на ряд расположенных рядом автобусов и на здание гаража с транспортными средствами. В 21:58, использовав на тушение более 15 т воды и 400 л пенообразующего жидкости, пожар ликвидирован.

В результате пожара пострадал водитель автобуса «Ikarus», 1974 г.р. Медработники оказали ему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

На ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники, 15 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.