Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25301

В Сумах подростки воровали кабеля

Патрульные обнаружили 2 парней с большим количеством кабеля неизвестного происхождения.

23 марта, около 12 часов, патрулируя улицу Холодногорская, патрульные услышали шум за многоэтажками.

Спустившись туда, инспекторы обнаружили 2 парней, которые топором рубили кабель, а затем зачищали его ножом. Рядом с ними лежали еще несколько мотков кабеля.

По имеющимся базами патрульные выяснили, что 15-и 16-летние юноши ранее имели проблемы с законом.

Объяснить историю происхождения указанных предметов они не могли.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и родителей несовершеннолетних.

Право Кабельщики

По тематике

30.01.2017 16:10

Сумские патрульные задержали вора, укравшего 100 метров кабеля

26 января, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о краже кабеля на улице Героев Крут....

03.12.2016 17:03

В Сумах задержали четырех «кабельщиков»

Патрульные совместно с работниками уголовного розыска задержали 4 мужчин, совершивших кражу медного электрокабеля....

05.03.2015 15:03

«Сумыжилье» должно выплатить миллион жителям за кабельщиков

Харьковский суд подтвердил законность решения территориального отделения АМКУ по КП «Сумыжилье»....

22.01.2015 16:09

В Сумах приняли правила для кабельщиков

В Сумах ввели правила размещения телекоммуникационных сетей в жилых домах территориальной общины Сум....

05.01.2015 11:14

В Сумах который год не могут найти управу на кабельщиков, портящих жилье

КП «Сумыжиилье» получило на урегулирование вопросов с кабельщиками еще один месяц....

Новости

В Сумах снова подорожает вода
24.03.2017 13:25
Сумские пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол
Сегодня 17:51
В Шостке полицейские разоблачили Интернет-мошенника
Сегодня 17:14
На Сумщине изъяли 2 тонны фальсифицированной водки
Сегодня 17:03
За минувшие выходные на Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж
Сегодня 16:43
На Сумщине погибли трое
Сегодня 16:38
В Конотопе за убийство и кражу дали 13 лет
Сегодня 16:24
В Шостке полиция обнаружила автомобиль, который находился в угоне
Сегодня 16:18
На Сумщине пограничники обнаружили стоматпринадлежности
Сегодня 16:12
На Сумщине за неделю уничтожено 2 боеприпаса времен прошлых войн
Сегодня 16:05
Сумы без военного лицея не останутся, а вот лицей без генерала Свидлова вполне возможен
Сегодня 15:41
В Ахтырке задержан еще один любитель ворованных сладостей
Сегодня 15:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.