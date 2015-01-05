В Сумах подростки воровали кабеля Патрульные обнаружили 2 парней с большим количеством кабеля неизвестного происхождения.

23 марта, около 12 часов, патрулируя улицу Холодногорская, патрульные услышали шум за многоэтажками.

Спустившись туда, инспекторы обнаружили 2 парней, которые топором рубили кабель, а затем зачищали его ножом. Рядом с ними лежали еще несколько мотков кабеля.

По имеющимся базами патрульные выяснили, что 15-и 16-летние юноши ранее имели проблемы с законом.

Объяснить историю происхождения указанных предметов они не могли.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и родителей несовершеннолетних.