В Сумах подростки воровали кабеля

23 марта, около 12 часов, патрулируя улицу Холодногорская, патрульные услышали шум за многоэтажками.
Спустившись туда, инспекторы обнаружили 2 парней, которые топором рубили кабель, а затем зачищали его ножом. Рядом с ними лежали еще несколько мотков кабеля.
По имеющимся базами патрульные выяснили, что 15-и 16-летние юноши ранее имели проблемы с законом.
Объяснить историю происхождения указанных предметов они не могли.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции и родителей несовершеннолетних.
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