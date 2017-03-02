Малый бизнес заплатил в Сумах 55 миллионов единого налога С начала 2017 года налогоплательщики, использующие в своей деятельности упрощенную систему налогообложения, уплатили в бюджет 55,6 миллионов гривен единого налога.

Указанная сумма на 19,5 миллионов (т.е. на 54%) превысила показатель аналогичного периода прошлого года.

По состоянию на 24 марта в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы обслуживается 14375 субъектов хозяйствования - представителей малого и среднего бизнеса, из которых 2056 - юридические лица. Указанная категория плательщиков в своей деятельности использует упрощенную систему налогообложения.

Практика показывает, что наибольшей популярностью пользуется вторая группа упрощенной системы налогообложения - ее выбрали 6113 предпринимателей, первую группу применяют 2789 предпринимателей, третью - 5377 «упрощенцев» (из них 3417 ФЛП и 1960 юридические лица), четвертая группа состоит из 96 юридических лиц.