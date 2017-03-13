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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03218

Сумское предприятие не доплатило в бюджет 1,5 миллиона госпошлины

Специалисты ГФС Сумщины разоблачили предприятие, нанесшее ущерб бюджету на сумму 1,55 млн гривен.

По материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области, 23 марта 2017 года прокуратурой г. Шостка открыто уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 358 УК Украины, по факту предоставления заведомо ложных документов должностными лицами одного из предприятий.

Установлено, что в конце прошлого года должностные лица ООО на таможенном посту «Шостка» Сумской таможни ГФС предоставляли таможенные декларации для оформления импорта моторного масла и автозапчастей из Польши. В представленных документах содержалась цена товаров 63,2 тысячи долларов США, однако по полученной информации реальная цена товара - почти 368 тыс. евро.

Таким образом, предприятие, занижая стоимость импортируемых товаров, подало для оформления поддельные документы, в результате чего государственному бюджету нанесен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей на общую сумму 1,55 млн гривен.

Следствие продолжается. Оперативное сопровождение указанного уголовного производства осуществляет управление внутренней безопасности ГУ ГФС в Сумской области, сообщает пресс-служба ведомства.

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