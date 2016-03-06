В Конотопе за 24 миллиона отремонтируют вертолет для ВМС Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 15 марта заключила соглашение с ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» о ремонтных услугах на 24,10 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. К декабрю должны выполнить технологическую подготовку производства и опытный ремонт поисково-спасательного вертолета Ми-14ПС №75099, а также его наземные и летные испытания.

По соглашению, вертолету и его агрегатам устанавливаутся межремонтные ресурсы 1 тыс. часов в течение восьми лет.

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Напомним, в декабре 2015 года эта военная часть заказала «Авиакону» продление назначенных показателей двух военных вертолетов Ми-14 за 369 тыс. грн.