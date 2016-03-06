Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:56317

В Конотопе за 24 миллиона отремонтируют вертолет для ВМС

Воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины, Николаев) 15 марта заключила соглашение с ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» о ремонтных услугах на 24,10 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. К декабрю должны выполнить технологическую подготовку производства и опытный ремонт поисково-спасательного вертолета Ми-14ПС №75099, а также его наземные и летные испытания.

По соглашению, вертолету и его агрегатам устанавливаутся межремонтные ресурсы 1 тыс. часов в течение восьми лет.

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Напомним, в декабре 2015 года эта военная часть заказала «Авиакону» продление назначенных показателей двух военных вертолетов Ми-14 за 369 тыс. грн.

Экономика Авиакон

По тематике

19.01.2017 10:45

Конотопский «Авиакон» подозревают в двойной переплате за топливные баки для вертолетов

Национальне антикоррупционное бюро Украины подозревает должностных лиц ГП «Авиакон» (Конотоп) в сговоре с иностранными оффшорными компаниями, который привел к переплате...

14.09.2016 11:10

На Сумщине обокрали «Авиакон»

Работники Конотопского отдела полиции совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины «на горячем» задержали двух мужчин, которые пытались продать украденные...

28.07.2016 12:30

Конотопский «Авиакон» получил сертификат соответствия стандартам НАТО

Госпредприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящее в состав госконцерна «Укроборонпром», получило сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120,...

22.03.2016 12:55

Конотопский авиазавод купил деталей на 9 миллионов у чешской фирмы россиян

ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» 26 января заключил соглашение с компанией «InterAir» о закупке авиационных комплектующих на $342 тыс (около...

06.03.2016 10:50

Конотопский авиазавод заплатит азербайджанцам $ 4 миллиона за ремонт вертолетов

ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» 17 февраля заключило соглашение с ГП «Гянджинский авиационный ремонтный завод» (Азербайджан) на ремонтные услуги за...

Новости

В Сумах снова подорожает вода
24.03.2017 13:25
Сумские пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол
Сегодня 17:51
В Шостке полицейские разоблачили Интернет-мошенника
Сегодня 17:14
На Сумщине изъяли 2 тонны фальсифицированной водки
Сегодня 17:03
За минувшие выходные на Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж
Сегодня 16:43
На Сумщине погибли трое
Сегодня 16:38
В Конотопе за убийство и кражу дали 13 лет
Сегодня 16:24
В Шостке полиция обнаружила автомобиль, который находился в угоне
Сегодня 16:18
На Сумщине пограничники обнаружили стоматпринадлежности
Сегодня 16:12
На Сумщине за неделю уничтожено 2 боеприпаса времен прошлых войн
Сегодня 16:05
Сумы без военного лицея не останутся, а вот лицей без генерала Свидлова вполне возможен
Сегодня 15:41
В Ахтырке задержан еще один любитель ворованных сладостей
Сегодня 15:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.