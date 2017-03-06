Сумские пограничники обнаружили в поезде медицинские препараты 26 марта в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками обнаружили медицинские препараты.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд во время проверки одного из вагонов поезда «Москва - Одесса» в служебном купе проводника обнаружил два пакета с медицинскими препаратами.

Ввезти в Украину 84 упаковки препаратов различных наименований пытался проводник этого поезда, 45-летний гражданин Украины.

Сейчас для принятия соответствующего правового решения обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.