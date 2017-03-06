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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:31269

Сумские пограничники обнаружили в поезде медицинские препараты

26 марта в пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с таможенниками обнаружили медицинские препараты.

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд во время проверки одного из вагонов поезда «Москва - Одесса» в служебном купе проводника обнаружил два пакета с медицинскими препаратами.

Ввезти в Украину 84 упаковки препаратов различных наименований пытался проводник этого поезда, 45-летний гражданин Украины.

Сейчас для принятия соответствующего правового решения обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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