Сумские пограничники обнаружили в поезде медицинские препараты

Реализуя заранее полученную от оперативных сотрудников Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд во время проверки одного из вагонов поезда «Москва - Одесса» в служебном купе проводника обнаружил два пакета с медицинскими препаратами.
Ввезти в Украину 84 упаковки препаратов различных наименований пытался проводник этого поезда, 45-летний гражданин Украины.
Сейчас для принятия соответствующего правового решения обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке, сообщает госпогранслужба.
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