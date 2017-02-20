Сумы купят троллейбусы по 4,4 миллиона Результаты тендера на троллейбусы в Сумах определены.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту Александр Мироненко.

«В случае подписания договора цена троллейбуса составит 4 млн. 365 тыс. грн. Для сравнения, в прошлом году троллейбусы хотели купить в базовой комплектации за 5,16 млн», - написал он.

Напомним, КП «Электроавтотранс» планировало купить 4 троллейбуса за 20 млн грн.