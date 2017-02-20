Сумы купят троллейбусы по 4,4 миллиона

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту Александр Мироненко.
«В случае подписания договора цена троллейбуса составит 4 млн. 365 тыс. грн. Для сравнения, в прошлом году троллейбусы хотели купить в базовой комплектации за 5,16 млн», - написал он.
Напомним, КП «Электроавтотранс» планировало купить 4 троллейбуса за 20 млн грн.
26 марта около 13:30 взрыв заднего колеса троллейбуса в Сумах травмировал пассажира, ему потребовалась медицинская помощь....
В первый день апреля вступит в действие решение горисполкома о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте....
Происшествие произошло утром 16 марта на перекрестке улиц Ильинская и Вячеслава Чорновола....
Шесть компаний подали свои предложения на тендер по поставке четырех 100% низкопольных троллейбусов Сумам....
Закупка четырех троллейбусов в Сумах таит в себе подводные камни, которые могут привести или к отмене тендера или потенциальной переплате...