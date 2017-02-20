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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24481

Сумы купят троллейбусы по 4,4 миллиона

Результаты тендера на троллейбусы в Сумах определены.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту Александр Мироненко.

«В случае подписания договора цена троллейбуса составит 4 млн. 365 тыс. грн. Для сравнения, в прошлом году троллейбусы хотели купить в базовой комплектации за 5,16 млн», - написал он.

Напомним, КП «Электроавтотранс» планировало купить 4 троллейбуса за 20 млн грн.

Общество Троллейбусы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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