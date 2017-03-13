На Сумщине поймали «кладбищенского» вандала

В дежурную часть Бурынского отделения полиции обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные раскурочили могилу ее покойного брата, откуда украли металлические столбики.
Злоумышленника вычислили участковые офицеры полиции. Они предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 45-летний местный житель, который ранее уже обворовывал местное кладбище, за что имел непогашенные судимости. Его и проверили. Своей вины он не отрицал. Правоохранителям пояснил, что демонтировал металлические столбики, которые продал случайным прохожим за 40 гривен. А на вырученные средства покупал себе водки.
По данному факту в отношении задержанного следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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