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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00310

На Сумщине поймали «кладбищенского» вандала

45-летний ранее судимый житель Бурыни, чтобы раздобыть деньги на спиртное, обворовывал местное кладбище.

В дежурную часть Бурынского отделения полиции обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестные раскурочили могилу ее покойного брата, откуда украли металлические столбики.

Злоумышленника вычислили участковые офицеры полиции. Они предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 45-летний местный житель, который ранее уже обворовывал местное кладбище, за что имел непогашенные судимости. Его и проверили. Своей вины он не отрицал. Правоохранителям пояснил, что демонтировал металлические столбики, которые продал случайным прохожим за 40 гривен. А на вырученные средства покупал себе водки.

По данному факту в отношении задержанного следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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