В Ромнах школьник неудачно продал кастет… полицейским Получив информацию, что 14-летний школьник хочет продать металлический кастет, полицейские разыграли роль покупателей.

К участковым офицерам полиции Раменского отдела поступила информация, что один из школьников ищет покупателя металлического кастета. Полисмены решили выдать себя за покупателей и пообщаться с подростком.

Встреча состоялась в одном из магазинов города. Продавцом оказался 14-летний ученик одной из сельских школ района, который действительно имел при себе самодельный кастет. За свой товар парень запросил 70 гривен.

В ходе беседы полицейские изъяли у школьника запрещенную вещь и сообщили о факте попытки ее продажи родителям несовершеннолетнего «бизнесмена». Как пояснил сам парень, на кастет он случайно наткнулся, прогуливаясь по селу, и решил сбыть его, а на вырученные средства приобрести сладости.

Сейчас изъятую «находку» правоохранители направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.