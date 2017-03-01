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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На выходных в Шостке горел дом, торговая палатка и дача

В субботу, 25 марта, в 21:30 в службу «101» поступило сообщение о том, что возле Галенковского озера горит торговая палатка.

Пожар тушили 2 пожарных автомобиля. Огонь повредил одну стену сооружения. Вероятной причиной пожара считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ущерб устанавливается.

На следующий день, 26 марта, в 16.42, из-за возгорания сухой травы в садовом массиве возле с. Ковтуново сгорел  неэксплуатируемый садовый домик. Вокруг него выгорела сухая растительность на площади 0,3 га.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ущерб, причиненный пожаром, а также владелец сгоревшего садового домика устанавливаются.

В этот же день вечером, в 21.39, в Шостке по ул. Ивана Мазепы горел жилой дом. На тушение пожара выезжало два пожарных автомобиля. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В результате огонь уничтожил 12 кв.м. перекрытия и 45 кв.м. кровли. Кроме того, повреждено огнем еще 68 кв. м. перекрытия и 35 кв.м. крыши. Сгорели и повреждены личные вещи, имущество владельцев дома. Сумма ущерба подсчитывается, сообщает shostka.info

Право Пожар

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