Сумчанам полностью выплатил пенсии за март

Общая сумма средств, направленных на их обеспечение, составила 181 200 000 грн.
Ресурсное наполнение бюджета Фонда в течение выплатного периода осуществлялось за счет законодательно определенных источников доходов.
2 марта было начато финансирование выплаты пенсий за март текущего года....
В этом году уже 24 жителям Сумщины назначены пенсии за особые заслуги перед Украиной....
В Сумах все пенсионеры получили пенсии за февраль....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за февраль...
В Сумах продолжается финансирование пенсий за февраль....