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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36185

В Ахтырке задержан еще один любитель ворованных сладостей

Местные правоохранители начали уголовное производство в отношении 34-летнего жителя райцентра, пытавшегося похитить из магазина дорогие изделия из шоколада.

На линию «102» поступило сообщение от охраны одного из местных супермаркетов о том, что при попытке кражи товара задержаны неизвестного мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, посетитель, находясь в помещении магазина, спрятал под верхнюю одежду изделия из шоколада, в общем семь различных наименований на сумму 357 гривен. Неоплаченный товар пытался вынести за пределы супермаркета, однако его действия зафиксировала камера видеонаблюдения, и на выходе злоумышленника уже ждала охрана.

«Подозреваемым оказался 34-летний местный житель, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - Свои действия мужчина оправдывал нехваткой средств. Он пояснил, что уже давно мечтал приобрести интересные изделия из шоколада, но денег на их приобретение не было. Поэтому решил раздобыть их преступным путем».

В отношении любителя сладостей открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

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