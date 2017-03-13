В Шостке полицейские разоблачили Интернет-мошенника

Жертвой Интернет-мошенника стала 59-летняя жительница Житомирской области. Женщина просила полицейских помочь разыскать злоумышленника, который под предлогом продажи телевизора в сети Интернет, обманул ее на тысячу гривен. По ее словам, объявление о продаже плазменного телевизора за четыре тысячи гривен она нашла на известном Интернет–ресурсе, а когда связалась с продавцом и договорилась о способе оплаты, тот попросил перечислить предоплату, а именно тысячу гривен. Указанную сумму она отправила на банковский счет мужчины, но вот только желаемого товара так и не получила. К тому же, во время разговора с так называемым продавцом, тот признался, что ее обманул и никакого телевизора у него нет.

«Чтобы разыскать злоумышленника, правоохранители установили владельца банковской карты, куда были перечислены деньги заявительницы, - комментирует Роман Бережной, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. – Мужчине 22 года, он местный житель, который в содеянном сознался. Во время беседы с ним он пояснил, что хорошо знал о такой мошеннической схеме, поэтому и выбрал ее ради получения дополнительной прибыли».

Мужчине уже вручено уведомление о подозрении. Его продолжают проверять на причастность к совершению других аналогичных преступлений. А по факту мошенничества в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 850 гривен штрафа или до двух лет исправительных работ, или до трех лет ограничения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.