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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51129

Сумские пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол

В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Юнаковка» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Мерседес» в качестве пассажира прибыл гражданин России, в отношении которого во время осуществления пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас 33-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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