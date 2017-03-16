Сумские пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол В пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол.

В пункт пропуска «Юнаковка» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Мерседес» в качестве пассажира прибыл гражданин России, в отношении которого во время осуществления пограничного контроля сработала база данных Интерпола.

По предварительным данным установлено, что согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, данный гражданин числится в международном розыске с целью ареста для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас 33-летний мужчина задержан, после проведения процессуальных действий в установленном порядке передан компетентным органам, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.