За минувшие выходные на Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж

В Ахтырке сотрудники полиции задержали 29-ти летнего местного жителя, который в начале февраля, находясь в одном из баров райцентра, из оставленной без присмотра женской сумки, похитил дорогой мобильный телефон.

Подобная кража была раскрыта полицией и в Кролевце. Здесь 24-летний мужчина, после совместного употребления алкоголя с 60-летней женщиной, похитил у нее мобильный телефон. Телефон полиция изъяла и вернула владелице.

19-ти летнего парня, который находясь в гостях у своего односельчанина, украл у него полтысячи гривен, разоблачили путивльские правоохранители.

В селе Годуновка Глуховского района правоохранители задержали 46-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи. Установлено, что находясь в гостях у своей знакомой односельчанки, он заприметил у нее в домохозяйстве мотокосу и сварочный аппарат, а затем, выбрав момент, похитил их.

А в областном центре местные розыскники установили личность злоумышленницы, которая украла дорогой мобильный телефон из сумки 24-летней жительницы Краснопільщини. Ею оказалась 45-летняя сумчанка, которая уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей и привлекалось к ответственности за карманные кражи.

Еще одна 25-летняя сумчанка «погорела» на краже упаковки растворимого кофе из помещения одного из супермаркетов города. Своими действиями молодая женщина нанесла ущерб торговому заведению на 276 гривен.

Две кражи из частных домовладений в течение выходных раскрыли полицейские Сумского районного отдела полиции. В первом случае, правоохранители разоблачили 39-летнего жителя села Марьевка Сумского района, который ночью зашел на территорию чужого домохозяйства в селе Севериновка, вынул стекло окна сарая, проник внутрь и похитил из помещения металлическую посуду, бытовой и садовый инвентарь, причинив ущерб хозяйке на тысячу гривен. За кражу соединенную с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Во втором случае, полицейские разоблачили двух женщин 40 и 30 лет, которые в селе Нижняя Сыроватка украли с территории хозяйства своего односельчанина болгарку. Похищенная вещь уже возвращена владельцу, а обе приятельницы сейчас «общаются» со следователем в рамках открытого уголовного производства.

Роменские правоохранители разыскали похищенный из квартиры местного жителя ноутбук и установили личности двух воров. Ими оказались 18-летний и 16-летний парни.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, согласно санкций статьи может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.