Сумы без военного лицея не останутся, а вот лицей без генерала Свидлова вполне возможен Председатель областного совета Владимир Токарь опроверг слухи о закрытии Сумского государственного лицея с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус им. И.Г.Харитоненко».

Об этом он сказал во время разговора с депутатом облсовета Валерием Чалым. К депутату поступило обращение от родителей кадетов, которые обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг учебного заведения. Более того, они боятся, что таким образом лицей может быть ликвидирован. Поэтому просят помочь решению этой проблемы, защитить честь и достоинство заведения, сохранить его для обучения и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Председатель облсовета отметил, что сейчас поступают жалобы от родителей относительно поборов в кадетском корпусе и неправомерных действий руководства заведения. Поэтому создана рабочая группа, которая изучает ситуацию, выясняет соответствие обнародованных фактов, разрабатывает предложения и мероприятия по совершенствованию деятельности учреждения и патриотического воспитания кадетов.

- О закрытии лицея речь не идет, - акцентировал внимание Владимир Токарь. - Хотя это заведение подчинено Министерству образования и науки, мы приложим максимум усилий, чтобы оно развивалось и работало. Действительно, сейчас стали известны некоторые неправомерные факты, на которые мы, как депутатский корпус, не имеем права не реагировать. Поэтому комиссия очень тщательно изучит все вопросы и предоставит свою оценку деятельности руководства кадетского корпуса. Если будут выявлены проблемы, будем решать вопрос с руководством учреждения. Но уверяю, сам лицей будет сохранен.

Учебное заведение с момента его создания возглавляет генерал Юрий Свидлов.