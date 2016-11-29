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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю уничтожено 2 боеприпаса времен прошлых войн

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены ручная граната Ф-1 и артиллерийский снаряд калибра 122 мм времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы были найдены в Конотопе и Сумах. В первом случае на взрывоопасный предмет наткнулись работники местного предприятия во время уборки территории. А в другом - жители с. Нижнее Песчаное (г. Сумы) на открытой территории возле стадиона. Оба подозрительных металлических предмета лежали на расстоянии 100 м до жилых домов. Пиротехники изъяли боеприпасы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 26 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме. В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его удалить и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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