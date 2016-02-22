На Сумщине погибли трое

Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершен 71 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 7 человек, среди которых 3 ребенка, материальных ценностей на общую сумму свыше 660 тыс. грн.
Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.
Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотракторной техники....
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