Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3885

На Сумщине погибли трое

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 67 чрезвычайных событий, в результате которых погибли 3 и травмированы 15 человек.

Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершен 71 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 7 человек, среди которых 3 ребенка, материальных ценностей на общую сумму свыше 660 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Чрезвычайные ситуации

По тематике

19.12.2016 12:01

За неделю на Сумщине произошло 55 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотракторной техники....

08.08.2016 09:50

Ситуация с чрезвычайными событиями на Сумщине

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 71 чрезвычайное событие....

22.02.2016 15:24

Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 61 чрезвычайное происшествие....

Новости

В Сумах снова подорожает вода
24.03.2017 13:25
В Шостке полицейские разоблачили Интернет-мошенника
Сегодня 17:14
На Сумщине изъяли 2 тонны фальсифицированной водки
Сегодня 17:03
За минувшие выходные на Сумщине полиция раскрыла одиннадцать краж
Сегодня 16:43
На Сумщине погибли трое
Сегодня 16:38
В Конотопе за убийство и кражу дали 13 лет
Сегодня 16:24
В Шостке полиция обнаружила автомобиль, который находился в угоне
Сегодня 16:18
На Сумщине пограничники обнаружили стоматпринадлежности
Сегодня 16:12
На Сумщине за неделю уничтожено 2 боеприпаса времен прошлых войн
Сегодня 16:05
Сумы без военного лицея не останутся, а вот лицей без генерала Свидлова вполне возможен
Сегодня 15:41
В Ахтырке задержан еще один любитель ворованных сладостей
Сегодня 15:36
Россиянин не вывез из Украины охотничий нож и старинную монету
Сегодня 15:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.