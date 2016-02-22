На Сумщине погибли трое За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 67 чрезвычайных событий, в результате которых погибли 3 и травмированы 15 человек.

Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий, 3 единицы автотракторной техники. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершен 71 выезд для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено 7 человек, среди которых 3 ребенка, материальных ценностей на общую сумму свыше 660 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.