На Сумщине отменили сомнительный тендер на 105 миллионов

Хозяйственным судом Сумской области завершено рассмотрение дела по иску заместителя прокурора области к Службе автомобильных дорог в Сумской области и ООО «Дорожное предприятие «АЛЬКОР» о признании незаконными результатов государственных закупок работ по текущему ремонту автомобильной дороги государственного значения «Шостка - Кролевец» на сумму почти 105 млн грн и недействительным заключенного по его результатам договора подряда.
Суд признал убедительными доводы прокурора и надлежащими доказательства в их обоснование об отсутствии у победителя конкурсных торгов ООО «ДП «АЛЬКОР» опыта выполнения аналогичных договоров, который бы свидетельствовал о способности указанного предприятия качественно и своевременно отремонтировать дорогу общегосударственного значения.
Как сообщил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан, учитывая изложенное, решением суда иск прокуратуры области удовлетворены в полном объеме, договор признан недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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