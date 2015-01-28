В Сумах некому поверять счетчики за счет водоканала

В связи с этим абонентская служба предприятия сообщает, что периодическая поверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) средств измерительной техники (счетчиков холодной воды), которые являются собственностью физических лиц, осуществляемые за счет субъекта хозяйствования, предоставляющего услуги по водоснабжению (КП «Горводоканал»). Периодическая поверка проводится за счет тарифов.
С целью создания конкурентной среды в сфере публичных закупок, предотвращение проявлений коррупции, развития добросовестной конкуренции, коммунальное предприятие «Горводоканал» обязано провести соответствующие процедуры закупок услуг сторонних организаций по периодической поверке и обслуживанию квартирных средств учета воды, которые являются собственностью физических лиц.
Как только будет выбран победитель процедуры закупок, КП «Горводоканал» в телефонном режиме сообщит потребителям, у которых срок поверки счетчиков холодной воды истек в I и II квартале 2017 года, о времени и месте проведения поверки.
В случае вступления в силу постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которой будет утвержден новый тариф на услуги по централизованному водоснабжению, жителям частного сектора также будет осуществлена поверка средств учета холодной воды.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 700-156, 700-157, 700-158.
КП «Горводоканал» осуществит закупку услуг сторонних организаций по периодической поверке и обслуживанию квартирных средств учета воды, которые являются собственностью физических...
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