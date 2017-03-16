В Сумах переизбыток диоксида азота в воздухе Горотдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе за февраль нынешнего года.

Наблюдения за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах. В течение месяца отобраны и проанализированы 1054 пробы атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации пыли превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,3 раза, формальдегида - в 1,1 раза, диоксида азота - в 1,5 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по любой примеси не зафиксировано.

По сравнению с январем 2017 года выросла среднемесячная концентрация азота и диоксида азота, уровень загрязнения пылью и формальдегидом уменьшился, а диоксидом серы, оксидом углерода, аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в феврале не фиксировалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в составлял 11-13 мкР/ч, и не превышал допустимых значений.