Сумских чиновников прищучат за невыполнение распоряжений Руководство облгосадминистрации усиливает контроль за соблюдением госслужащими исполнительской дисциплины.

Во время аппаратного совещания 27 марта первый замглавы облгосадминистрации Александр Марченко подчеркнул, что в этом году усилен контроль за выполнением распоряжений главы облгосадминистрации и исполнительской дисциплиной по вертикали государственных администраций и коммунальных заведениях области.

Информируя участников аппаратного совещания о том, что 4 апреля планируется заседание коллегии облгосадминистрации, руководитель аппарата Дмитрий Живицкий отметил: «Мы готовили вопросы исполнительской дисциплины на ближайшее заседание коллегии облгосадминистрации, но решили детально отработать этот вопрос и дать время отдельным руководителям на исправление ситуации. А уже на следующее заседание коллегии имена конкретных нарушителей в обязательном порядке будут вынесены в целом».

Кроме того, руководитель аппарата отметил необходимость своевременной подачи планов работы и отчетов об их реализации структурными подразделениями облгосадминистрации.