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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58212

В Ромнах построят канализацию за счет ГФРР

Строительство канализационных сетей центральной части Ромен в текущем году планируют продолжить за деньги Государственного фонда регионального развития.

Члены региональной комиссии решили включить данный объект незавершенного строительства, начатый в прошлом году за средства ГФРР, в перечень инвестиционных программ, которые могут реализовываться в 2017 году за счет данного источника.

В этом году власти Ромен готовы выделить почти 1,5 миллиона гривен. Для завершения строительства сети с ГФРР они рассчитывают привлечь 700 тыс. гривен.

Общество ГФРР Ромны

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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