В Ромнах построят канализацию за счет ГФРР Строительство канализационных сетей центральной части Ромен в текущем году планируют продолжить за деньги Государственного фонда регионального развития.

Члены региональной комиссии решили включить данный объект незавершенного строительства, начатый в прошлом году за средства ГФРР, в перечень инвестиционных программ, которые могут реализовываться в 2017 году за счет данного источника.

В этом году власти Ромен готовы выделить почти 1,5 миллиона гривен. Для завершения строительства сети с ГФРР они рассчитывают привлечь 700 тыс. гривен.