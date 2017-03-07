В Ромнах построят канализацию за счет ГФРР

Члены региональной комиссии решили включить данный объект незавершенного строительства, начатый в прошлом году за средства ГФРР, в перечень инвестиционных программ, которые могут реализовываться в 2017 году за счет данного источника.
В этом году власти Ромен готовы выделить почти 1,5 миллиона гривен. Для завершения строительства сети с ГФРР они рассчитывают привлечь 700 тыс. гривен.
Государственной экологической инспекцией в Сумской области проводится плановая проверка соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Чистый город» Роменского городского совета, которое...
Чтобы раздобыть деньги на собственные нужды, 40-летний житель одного из сел Роменского района решил обокрасть два дачных дома....
Об этом сообщил мэр Ромен Сергей Салатун во время оперативного совещания 21 марта....
Машины роменского перевозчика ТБО КП «Чисте місто» вышли из строя....
3 марта в Ромнах прошло внеочередное заседание исполкома, на котором было принято решение «Об установлении тарифов на услуги по перевозке...