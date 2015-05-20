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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03174

На Сумщине изъяли 2 тонны фальсифицированной водки

В ходе операции «Акциз-2017» сотрудниками оперативных и следственных подразделений финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области в уголовном производстве установлены жители Кролевца, которые закупали и продавали незаконно изготовленные алкогольные напитки.

Водка была изготовлена из недоброкачественного сырья, без соблюдения санитарных норм и правил гигиены. В дальнейшем фальсификат реализовывался населению под видом водки, в т.ч. через магазины всей области.

Сегодня, 27 марта 2017 года, по результатам проведенных следственных действий в магазинах на территории одного из районов Сумской области, а также в фургоне «Volkswagen» работники ГФС Сумщины изъяли ликеро-водочную продукцию в стеклянной таре под видом водки («CLUB VODKA», «Александрия», «Пшеничная») и в 10-литровых тетрапаках. Общий объем - около 2 тысяч литров стоимостью около 300 тыс. гривен.

Изъятые ликероводочные изделия маркированы марками акцизного налога, которые, по предварительной оценке, имеют явные признаки подделки. Сейчас количество изъятого водочного фальсификата не является окончательной. Следственные действия продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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