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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20298

В Сумах нашли виновного в 13-сантиметровой яме на дороге

Патрульные составили админматериалы на предпринимателя, который не устранил недостатки на дороге после выполнения работ.

23 марта, около 13 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Кооперативной. Стражи порядка, которые прибыли на вызов, установили, что водитель автомобиля Chevrolet Malibu допустил наезд на наполненную водой яму, глубиной в 13 сантиметров. Следствием стало повреждение колеса транспортного средства.

Патрульные оформили материалы ДТП, а сотрудники сектора безопасности дорожного движения нашли человека, который занимался на указанной дороге ремонтными работами.

Как выяснилось, частный предприниматель после окончания ремонтных работ по подводке канализации не устранил недостатки на дороге, не установил никакого обозначения, ограждения или дорожного знака, а просто оставил место проведения работ.

Инспекторы составили административные материалы по ч. 4 статьи 140 (непринятие мер по своевременному запрещению или ограничению движения или обозначение на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ, повлекшие повреждение транспортных средств) КоАП.

Для субъектов хозяйственной деятельности санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или административный арест на срок от пяти до десяти суток.

На месте, где произошло автопроисшествие, предприниматель все же устранил недостатки.

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