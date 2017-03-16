Природные ресурсы принесли бюджету 12 миллионов

На втором месте - использование лесных ресурсов, когда бюджет получил 2,2 миллиона гривен.

За пользование недрами предпринимателями было уплачено 2,1 миллиона гривен, что на 500 тысяч гривен (или на 31%) превышает показатель 1 квартала 2016 года.

Заключительной в перечне значится плата за специальное использование воды. Сумма уплаты составляет 1,5 миллиона гривен. Сумма на 100 тысяч превышает показатель прошлогодних поступлений.