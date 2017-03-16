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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:40119

Природные ресурсы принесли бюджету 12 миллионов

В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы подсчитали суммы, поступившие в бюджет за использование природных ресурсов.

В целом эта сумма составила 11,8 миллионов гривен. Наиболее весомым в гривневом выражении стал экологический налог. С начала года его поступило 6 миллионов. Для сравнения - за аналогичный период прошлого года бюджет получил 5,6 миллионов гривен упомянутого налога.

На втором месте - использование лесных ресурсов, когда бюджет получил 2,2 миллиона гривен.
За пользование недрами предпринимателями было уплачено 2,1 миллиона гривен, что на 500 тысяч гривен (или на 31%) превышает показатель 1 квартала 2016 года.

Заключительной в перечне значится плата за специальное использование воды. Сумма уплаты составляет 1,5 миллиона гривен. Сумма на 100 тысяч превышает показатель прошлогодних поступлений.

 
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