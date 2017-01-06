Сегодня решается судьба сумского аэропорта В ОКП «Аэропорт Сумы» 28 марта работает комиссия, цель которой оценить перспективу коммунального предприятия и ответить на вопрос: есть ли смысл вкладывать средства в реконструкцию.

Комиссия состоит из депутатов областного совета, представителей ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации и проектантов аэропортов. На данный момент ОКП «Аэропорт Сумы» является убыточным, изредка обслуживает нерегулярные рейсы, взлетно-посадочная полоса аэродрома требует капитального ремонта, который оценивается в сотни миллионов гривен.