Сегодня решается судьба сумского аэропорта

Комиссия состоит из депутатов областного совета, представителей ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации и проектантов аэропортов.
На данный момент ОКП «Аэропорт Сумы» является убыточным, изредка обслуживает нерегулярные рейсы, взлетно-посадочная полоса аэродрома требует капитального ремонта, который оценивается в сотни миллионов гривен.
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Грузопассажирский - такой статус с конца декабря носит аэропорт «Сумы». Такое распоряжение издало правительство.... 1