В Сумах из безработных будут делать полицейских Областная служба занятости предложила Главному управлению Национальной полиции в Сумской области сотрудничество в предоставлении услуг по отбору кандидатов на службу в полиции из числа зарегистрированных безработных или лиц, состоящих на учете как ищущих работу.

- Отныне для проведения совместных информационных мероприятий, направленных на привлечение зарегистрированных безработных на службу в полиции, учитывая, что конкурс на занятие одной вакантной должности составляет от 2 до 5 человек, в центрах занятости будут практиковаться Дни полиции перед объявлением конкурса, - рассказывает директор областного центра занятости Владимир Подлесный.

Для создания информационного уголка в центрах занятости разместят агитационные материалы. Информация о перечне вакантных должностей и требования к конкурсантам будут отправляться на следующий день после объявления конкурса. Чтобы подобрать лиц, способных профессионально выполнять полномочия полиции и должностные обязанности по соответствующей вакантной должности, при проведении конкурса на службу в полицию в случаях, предусмотренных Законом Украины «О Национальной полиции», начальникам территориальных подразделений ГУНП области направлены поручения о сотрудничестве с центрами занятости.