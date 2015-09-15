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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:01195

На Сумщине изъяли фальсифицированную водку стоимостью 1,2 миллиона

Как сообщала пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области, налоговая милиция в рамках расследования уголовного производства изъяла 2000 литров фальсифицированной «Пшеничной».

Жители Кролевца закупали и продавали незаконно изготовленные алкогольные напитки. Далее фальсификат распространяли по всей области. Следственные действия набрали масштабного характера. Подсчет количества изъятого водочного фальсификата продолжался до утра 28 марта. Следователи и оперативники ГФС Сумщины работали в нескольких местах Кролевецкого и Конотопского районов.

По результатам проведенных следственных действий в магазинах, доме и автомобиле изъято более 16 тысяч бутылок ликероводочной продукции в стеклянной таре и 90 тетрапаков вместимостью 10 л каждый под видом водки различных наименований. Общий объем составляет более 8000 литров приблизительной стоимостью 1,2 млн гривен.

Следствие в уголовном производстве продолжается, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

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