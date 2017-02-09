На Сумщине продолжают находить устаревшие боеприпасы 27 марта группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), проведены работы по обезвреживанию 3 артиллерийских снарядов (один - калибра 72 мм, два - 76 мм).

Ранее в Краснополье в районе ул. Гоголя местные жители, упорядочивая территорию, на расстоянии 2 м от пруда наткнулись на предмет, похожий на боеприпас. Об опасной находке, которая находилась лишь в 30 м от жилых домов, люди сообщили спасателям.

В с.Боромля Тростянецкого района, проводя земельные работы на частном приусадебном участке с помощью трактора с боронками, местные жители нашли, как позже было установлено, два взрывоопасных предмета.

Найденные боеприпасы пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли, вывезли за пределы населенных пунктов в специально отведенные места и уничтожили путем подрыва.

В этот же день, 27 марта, в Службу спасения поступило сразу три сообщения об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, в Конотопском и Сумском районах и Шостке. По предварительным данным, находки идентифицированы как 4 артснаряда (155 мм), 3 минометные мины (одна - 50 мм, две - 82 мм). На местах их обнаружения выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что боеприпасы времен войны, несмотря на размеры и значительный возраст, крайне опасны. Встретить их можно в разных местах. В таких случаях необходимо быть крайне осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его извлечь и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильным и радиосвязью, это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, полицию или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101».

Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов времен войны, могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.