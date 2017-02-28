Полиция Сумщины подвела результаты операции «Оружие и взрывчатка»

Напоминаем, что в целях стабилизации криминогенной ситуации и принятия дополнительных мероприятий по противодействию преступности с 4 по 24 марта 2017 года на территории области проводился практический этап профилактических мероприятий «Оружие и взрывчатка», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По результатам проведения профилактических мероприятий территориальными отделами и отделениями полиции области зарегистрировано 67 уголовных производств связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В ходе проведения отработки из незаконного оборота изъято 1801 единицы огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатки и взрывных устройств, из которых:

- три винтовки;

- восемь пистолетов;

- четыре обреза охотничьих ружей;

- три единицы самодельного оружия;

- 1758 разнокалиберных патронов;

- 21 гранату

- три единицы других боеприпасов.

За отчетный период жители области добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и 507 патронов различного калибра.

За период профилактических мероприятий проверено 10903 объектов, которые имеют на хранении зарегистрированное оружие. По результатам этих проверок, в связи с выявленными нарушениями, правоохранители изъяли 52 разрешения на хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также, проверено 9013 владельцев огнестрельного оружия, из которых 152 привлечены к административной ответственности, как за нарушение требований ее хранения, так и за просроченные сроки перерегистрации оружия, находящегося в их собственности.

«Работа каждого полицейского подразделения в Сумской во время проведения профилактической операции «Оружие и взрывчатка» позволила нам занять 4 место в общереспубликанском рейтинге по результатам отработки, - комментирует заместитель начальника ГУНП Руслан Пиняга. - Однако работа по изъятию из незаконного оборота оружия полиция будет продолжать и в дальнейшем. С 1 апреля в стране начнется месячник добровольной сдачи оружия. Поэтому, обращаюсь к гражданам, которые имеют в незаконном владении охотничье, нарезное и гладкоствольное оружие в вышеуказанный период воспользоваться возможностью обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать ее в предусмотренном законом порядке. Ведь в случае их добровольной сдачи, лицо освобождается от уголовной ответственности согласно ч.3 ст. ст. 263 Уголовного кодекса Украины».