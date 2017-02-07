В Конотопе пытались поджечь военную часть?

Неизвестные совершили несколько поджогов с разных сторон здания. Для усмирения пожара спасателям понадобилось полчаса, сообщает ТопКонотоп.
По словам очевидцев, накануне поджога у собора Рождества Пресвятой Богородицы была замечена группа подростков, которая сначала бросала камни в охранника заведения, а потом пошла на территорию бывшей военной части.
На само здание огонь не перекинулся.
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