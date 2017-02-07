В Конотопе пытались поджечь военную часть? 27 марта неизвестные подожгли траву вокруг здания бывшей воинской части по ул. Братьев Лузан в Конотопе.

Неизвестные совершили несколько поджогов с разных сторон здания. Для усмирения пожара спасателям понадобилось полчаса, сообщает ТопКонотоп.

По словам очевидцев, накануне поджога у собора Рождества Пресвятой Богородицы была замечена группа подростков, которая сначала бросала камни в охранника заведения, а потом пошла на территорию бывшей военной части.

На само здание огонь не перекинулся.