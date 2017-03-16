Сумские пограничники обнаружили «SCANIA» с несоответствием номера кузова 27 марта в пункт пропуска «Бачевск» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль «SCANIA» узбекской регистрации под управлением гражданина Узбекистана.

При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничный наряд обнаружил несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.

Тягач 2000 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших проверок и принятия соответствующего правового решения. На водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.