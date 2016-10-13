Ахтырская больница переплатила в три раза за наркотики Две компании отказались от заключения договора на поставку наркотиков КУ «Ахтырская центральная районная больница». Поэтому коммунальное учреждение 28 февраля заказал лекарства частному ООО «Чернивціфармація» втрое дороже отказников.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Наших грошей» фармацевтических закупок в системе «Прозорро».

Ожидаемая стоимость тендера составила 224 тыс. грн. «Чернивціфармація» на аукционе предложила лишь на полпроцента цену ниже - 223 тыс грн. и в ходе торгов не снижали ее.

Зато конкуренты - госкомпания «Ліки України» и коммунальное предприятие «Ліки України» Черниговского облсовета - активно торговались и снизили свои предложения соответственно до 61999 и 62000 грн. Но в дальнейшем обе компании отказались от победы. Государственные «Ліки України» в течение пятидневного срока не предоставили заказчику необходимые документы. А черниговские коммунальщики официально отказались от заключения договора.

В результате цена на лекарства в три раза дороже от «Чернивціфармації» стала одним из наибольших в Украине.

Например, цена одной упаковки раствора для инъекций Кетамин достигла 94,16 грн., В то время как на тендерах по Украине самые низкие цены составляют около 40 грн.

Цена одной упаковки раствора для инъекций Диазепекс составила 349,89 грн. Это более чем вдвое дороже закупочной цены ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины»- 154,08 грн.

Учредителями ООО «Чернивціфармація» являются киевлянин Александр Иванов и черновчане Игорь Паращук и Виктор Крикун.

Руководителем Ахтырской ЦРБ является Виктор Бабич. В 2010 году он баллотировался в Ахтырской горсовета от «Единого центра».