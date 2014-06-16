Тростянчанин погиб от алкогольной интоксикации Поздно ночью в дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступило сообщение о ДТП, в результате которого погиб 58-летний водитель скутера.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение от жителей села Артемо-Рястивка, что вблизи села на дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 58-летний водитель скутера не справился с управлением и упал на дорогу. Правоохранители, которые проводили проверку обстоятельств ДТП, установили и опросили очевидцев происшествия, жителей этого же села. Свидетели рассказали, что проходили по этой дороге по своим делам, и случайно наткнулись на лежащего на земле своего знакомого односельчанина, рядом с которым лежал его скутер. Они подняли мужчину и поинтересовались его самочувствием. Водитель ответил, что чувствует себя хорошо и решил отдохнуть на обочине дороги. Поэтому знакомые односельчане оставили его на некоторое время, а когда вернулись, то увидели мужчину лежащего на обочине без признаков жизни.

Селяне вызвали полицию и карету «скорой», но помощь мужчине уже не понадобилась - он был мертв. Тело погибшего было направлено в морг для установления причины смерти. А по данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Уже на утро версия о смерти потерпевшего в результате ДТП от падения со скутера не подтвердилось. По заключению судмедэксперта человек умер от алкогольной интоксикации.

Сейчас следствием принято решение о закрытии данного уголовного производства в связи с отсутствием события преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.