Сумчане требуют «евроостановки» по всему городу Онлайн-петиция «"Євро зупинки" по всьому місту» набрала необходимое количество подписей.

Сумчанин Андрей Коваль писал: «Предлагаю включить в план развития города Сумы на 2017 год благоустройство остановок общественного транспорта по всему городу, а именно укладка тротуарной плиткой территории самих остановок и прилегающих территорий (земельных газонов). Потому что по весне и в дождливую погоду почти все остановки города утопают в грязи.

Считаю, что все жители нашего города, которые пользуются общественным транспортом, постоянно страдают от этой проблемы!»

Петиция набрала уже 257 подписей меньше, чем за 2 недели. Обнародование ответа от городских властей должно быть не позже 10 апреля.