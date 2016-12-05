Сумчане требуют «евроостановки» по всему городу

Сумчанин Андрей Коваль писал: «Предлагаю включить в план развития города Сумы на 2017 год благоустройство остановок общественного транспорта по всему городу, а именно укладка тротуарной плиткой территории самих остановок и прилегающих территорий (земельных газонов). Потому что по весне и в дождливую погоду почти все остановки города утопают в грязи.
Считаю, что все жители нашего города, которые пользуются общественным транспортом, постоянно страдают от этой проблемы!»
Петиция набрала уже 257 подписей меньше, чем за 2 недели. Обнародование ответа от городских властей должно быть не позже 10 апреля.
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