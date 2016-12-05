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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50267

Сумчане требуют «евроостановки» по всему городу

Онлайн-петиция «"Євро зупинки" по всьому місту» набрала необходимое количество подписей.

Сумчанин Андрей Коваль писал: «Предлагаю включить в план развития города Сумы на 2017 год благоустройство остановок общественного транспорта по всему городу, а именно укладка тротуарной плиткой территории самих остановок и прилегающих территорий (земельных газонов). Потому что по весне и в дождливую погоду почти все остановки города утопают в грязи.

Считаю, что все жители нашего города, которые пользуются общественным транспортом, постоянно страдают от этой проблемы!»

Петиция набрала уже 257 подписей меньше, чем за 2 недели. Обнародование ответа от городских властей должно быть не позже 10 апреля.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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